В Британии прошли первые летные испытания самолета на водороде (видео)

В Великобритании провели первые летные испытания первого в мире самолета на водороде. Речь идет о модернизированном двухмоторном Dornier 228, поднявшемся в небо в рамках проекта HyFlyer II.

Целью проекта является достижение авиационных перевозок с нулевым выбросом. Об этом сообщает сайт компании ZeroAvia.

Полет длился 10 минут. За это время 19-местный Dornier 228 завершил руление, взлет, полный круг и посадку.

Компания планирует усиленно взяться за сертификационную конфигурацию самолета. В частности, через два года ZeroAvia хочет обеспечить коммерческие маршруты с использованием водородных двигателей.

"Сегодняшний полет – это очень увлекательное видение будущего: большой шаг вперед к воздушным путешествиям с нулевым уровнем выбросов", – заявил Государственный секретарь по делам бизнеса Грант Шаппс.

Проект HyFlyer II – это программа исследований и разработок в сфере экологически чистых перелетов за счет производства водородных двигателей. В тестовой конфигурации самолета баки с водородом и системы выработки энергии размещались внутри кабины.

Напомним, ранее во Франции запустили в воздух дрон-такси. Самолет под названием Volocopter напоминает большой беспилотник и имеет восемь винтов.

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