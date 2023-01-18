В Броварах вблизи детского сада упал вертолет, есть пострадавшие (подробности)

Число жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек.

В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети. По предварительной информации, произошло падение вертолета, в результате которого начался пожар в детсаду.

Утром 18 января в Броварах в Киевской области раздался взрыв. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. По информации местных Telegram-каналов, это мог быть вертолет. Другие источники говорят о возможном беспилотнике. Пожар разгорается все сильнее.

Пресс-служба полиции Броварского района сообщила, что среди детей пострадавших нет.

Во время крушения вертолета в Броварах на борту было руководство МВД. Сообщается, что на борту вертолета, упавшего в Броварах, были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.

Панорамное фото место падения летательного аппарата в Броварах 18 января

Предварительно известно об около 5 раненых, также есть погибшие из-за падения вертолета в Броварах, сообщила представитель полиции Киевщины Прянишникова.

Фото на месте падения летательного аппарата в Броварах

"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", – сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Выясняют данные о пострадавших и обстоятельствах падения, а в сети размещают фото и видео горящего здания. ГСЧС и все службы уже на месте.

Новость будет дополняться.

Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что упавший вертолет в Броварах предназначен для нужд ГСЧС. Броварское управление полиции сообщило о 3 погибших и 5 раненых.

Напомним, утром, 14 января, россия снова атаковала Киев и область. Впервые взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

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