В части городов Украины начались экстренные отключения света: в чем причина

В Одесской и Днепропетровской областях из-за повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов энергетические компании вынуждены применять отключение света. Такие меры обусловлены сетевыми ограничениями.

Сейчас продолжаются ремонтные работы, и специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Также энергетики обратились к гражданам с просьбой бережно использовать электроэнергию в пиковые часы – с 16.00 до 19.00.

Напомним, в прошлый раз экстренные отключения света в Украине вводились 11 февраля, после масштабных российских обстрелов энергетических и газовых объектов Украины.

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