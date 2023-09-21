В Черкассах в результате ракетного удара повреждена гостиница: из-под завалов спасли 13 человек, операция продолжается (видео)

российские боевики ночью 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Обломки сбитых воздушных целей попали в гостиницу.

Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области сообщает, что для разбора завалов привлекли 83 спасателей и 16 единиц техники.

"Пострадали 7 человек. 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены 1 человек и переданы медицинским работникам… Продолжаются поисково-спасательные работы", – говорится в сообщении.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что в гостинице в Черкассах могло быть около 23 человек. Спасатели ведут разбор завалов.

По его словам, администратор заведения в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии с серьезными травмами позвоночника и головы. У остальных пострадавших – легкие травмы.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Черкассах из поврежденной гостиницы эвакуировали 13 человек.

По данным полиции, в результате ракетного удара по гостинице травмированы 10 человек. Среди них прохожие, которые находились рядом на момент попадания.

Напомним, россияне в ночь на 21 сентября устроили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами из 11 самолетов Ту-95. Только 20 ракет были сбиты над Киевом.

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