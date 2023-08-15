В Дании обнаружили золотой 'диск бога' 5 века нашей эры

Специалисты-рунологи из Национального музея в Копенгагене расшифровали золотой "диск бога", обнаруженный в Западной Дании. Эта находка особенная тем, что на диске выгравировано самое древнее из известных сегодня упоминаний об Одине – главном божестве немецко-скандинавской мифологии.

Об этом пишет Heritage Daily.

Этот золотой диск был обнаружен в 2020 году в городе Винделе, расположенном в центральной части Дании. Он является частью большого сокровища, известного как Винделевский клад. Сейчас это сокровище экспонируется в Национальном музее в Копенгагене.

Среди других интересных предметов, найденных, есть золотые медальоны и римские монеты, превращенные в украшения. Один из самых известных медальонов имеет изображение римского императора Константина Великого.

Археологи предполагают, что это сокровище было спрятано около 1500 лет назад, в V веке нашей эры. Следовательно, этот золотой диск является, по крайней мере, на 150 лет старше ранее найденной броши с VI века в Германии, на которой также было упоминание об Одине. Этот артефакт считался самым древним среди известных ученых.

Золотой диск является брактеатом – тонкой плоской монетой из золота или серебра с одной выбитой стороной. На нем вырезана надпись "Он человек Одина".

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По мнению исследователей, эта надпись, вероятно, говорит о правителе или вожде племени. Возможно, он спрятал сокровище во время конфликта, чтобы сохранить ценности, или это могла быть дань, предназначенная для примирения богов.

Один, также известный как Вотан, – самый высокий бог одноглазый в немецко-скандинавской мифологии, которого также считали богом войны и победы. Его спутники – вороны Хугин и Мунин, волки Гэри и Фреки. Согласно мифологии, он ездил на лошади Слейпнири, у которого было восемь ног.

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