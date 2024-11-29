В декабре часть украинцев лишится права на получение субсидии: кого касается

В декабре часть украинцев может лишиться права на субсидию. Наиболее распространенной причиной остановки помощи является задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому важно своевременно погасить долги или заключить договор об их реструктуризации. Об этом пишет Новости. Live.

Кто может претендовать на субсидию

Субсидию могут получить домохозяйства, где расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают определенный обязательный платеж. Размер обязательного платежа рассчитывается индивидуально, учитывая доходы семьи.

Субсидия покрывает часть расходов на следующие услуги:

теплоснабжение;

горячее водоснабжение;

обращение с бытовыми отходами;

снабжение и распределение электроэнергии и природного газа;

управление многоквартирным домом;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Почему могут отменить субсидию

Органы социальной защиты ежемесячно получают данные о долгах жителей от ОСМД и управляющих компаний. Субсидия прекращается, если:

сумма задолженности превышает 680 гривен и остается непогашенной в течение трех месяцев;

получатель сменил место жительства, поскольку субсидия привязана к конкретному адресу;

основной заявитель, на которого оформлена субсидия, умер;

при проверке выявлено, что настоящий доход семьи превосходит задекларированный;

один из членов домохозяйства совершил покупку на сумму более 100 тысяч гривен (в том числе это касается покупки валюты, банковских металлов или открытия депозита).

Чтобы не потерять субсидию, важно соблюдать условия ее получения, в частности, своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!