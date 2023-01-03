В декабре украинцы массово возвращались из Польши домой

В декабре 2022 года в Польше зафиксировали самый большой за последние месяцы отток украинцев. Беженцы возвращались домой, несмотря на энергетический кризис и массированные ракетные удары.

По наблюдениям заместителя директора Польского экономического института Анджея Кубисяка, это была самая большая волна возвращения в Украину с лета. Об этом пишет ukrayina.pl.

"Декабрь оказался месяцем с наибольшим количеством пересечений границы в сторону Украины после завершения летних отпусков. Вероятно, это был эффект Рождества и Нового года, ведь конец года был временем наибольшего трафика на границе и рекордного результата – 39,9 тысячи выездов в Украину за сутки", – подчеркнул он.

Отмечается, что в декабре 2022 года отток из Польши был больше, чем приток новых беженцев.

Уточняется, что 1 января 2023 из Украины выехали 13 тысяч человек, прибыли в страну – 9 тысяч граждан.

Напомним, ранее пограничники рассказали, сколько мужчин незаконно пытались уехать за границу с 24 февраля 2022 года.

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