В деле о подрыве самолета Пригожина появился первый подозреваемый: подробности

По делу о взрыве самолета Пригожина появился первый подозреваемый. Это личный пилот Пригожина и бывший основатель "МНТ Аэро" (владелец разбившегося джета) Артем Степанов.

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Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Правоохранители не могут его найти. Он имел доступ к самолету, перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся". Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он третий день в походе и без связи. Степанова активно разыскивают правоохранительные органы, возможно, его уже нет в РФ.

Напомним, Пригожин погиб вместе с командирами "Вагнер" во время падения самолета.

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