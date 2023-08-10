В Домодедово Московской области ночью прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар (видео)
Ночью 10 августа в городе Домодедово Московской области на России произошла серия взрывов, вызвавших масштабный пожар, охвативший огромную территорию.
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По информации издания "Astra", распространенной через Telegram, очевидцы сообщили о взрывах, ставших причиной возгорания. Остальные российские источники также подтверждают инцидент.
Пропагандистское издание "РИА Новости" ссылается на данные региональных служб МЧС и сообщает, что огонь охватил автосервис площадью 1 тыс. квадратных метров в Домодедово.
Согласно сообщениям местных жителей, взрыв произошел в результате прорыва баллонов с газом. В настоящее время спасатели и экстренные службы сосредоточены на ликвидации пожара и урегулировании ситуации.
Согласно данным российского Telegram-канала "Shot", цитирующего местных жителей, взрыв газовых баллонов считается предпосылкой для возгорания пожара.
Напомним, в ночь на среду, 9 августа, вблизи Москвы в очередной раз были слышны взрывы. В частности, местные власти заявили об атаке неизвестных беспилотников.
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