В Донецке после взрыва загорелась администрация Пушилина (видео)

В оккупированном Донецке 18 сентября прогремели взрывы. На месте "прилета" возник пожар.

российские СМИ сообщают, что попадание произошло в здание, где размещалась администрация так называемой "ДНР", которой руководит главарь террористов Денис Пушилин.

"Взрывы раздались возле здания администрации главы "ДНР" в центре Донецка… Украинские войска выпустили в 14.50 три ракеты из РСЗО по центру Донецка", – пишут в пабликах пропагандисты.

Также они отмечают, что "здание главы администрации "ДНР" получило незначительные повреждения в результате обстрела".

Напомним, украинские бойцы 17 сентября объявили о деоккупации населённого пункта Клещеевка в Донецкой области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!