У Донецьку після вибуху загорілася адміністрація Пушиліна (відео)

В окупованому Донецьку 18 вересня пролунали вибухи. На місці "прильоту" виникла пожежа.

російські ЗМІ повідомляють, що влучання сталося у будівлю, де розміщувалася адміністрація так званої "ДНР", якою керує ватажок терористів Денис Пушилін.

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"Вибухи пролунали біля будівлі адміністрації голови "ДНР" у центрі Донецька… Українські війська випустили о 14.50 три ракети з РСЗВ по центру Донецька", – пишуть у пабліках пропагандисти.

Також вони зазначають, що "будівля глави адміністрації "ДНР" зазнала незначних пошкоджень внаслідок обстрілу".

Нагадаємо, українські бійці 17 вересня оголосили про деокупацію населеного пункту Кліщіївка у Донецькій області.

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