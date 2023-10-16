В Донецкой области ВСУ за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25

Воины ОСУВ "Таврия" на Донецком направлении за последнюю неделю поразили уже три штурмовых самолета Су-25 противника. За прошедшие сутки вражеские силы совершили 2 ракетных и 35 авиационных ударов, приняли участие в 47 боевых столкновениях и совершили 906 артобстрелов.

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Об этом пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. Важно отметить, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за этот период успешно выполнили 1321 огневой задачи.

Общие потери вражеской стороны составляют 472 человека. Наряду с этим, было уничтожено 36 единиц военной техники противника, включая 4 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, самолет Су-25, 13 беспилотных летательных аппаратов, 6 единиц автомобильной техники и 1 специализированную машину. Кроме того, был разрушен состав боеприпасов противника.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 кафиров, ранения получили до 20 российских боевиков.

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