В ДТЭК объяснили, почему участились отключения света

В Украине участились отключения электроэнергии. В компании ДТЭК назвали несколько причин, среди которых рост дефицита мощности.

В частности, речь идет о Киеве и Киевской области. Об этом сообщили на канале ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что энергетики пытаются удерживать ситуацию в рамках стабилизационных графиков, однако все чаще они вынуждены вводить дополнительные ограничения. На это влияют:

российские атаки по объектам энергосистемы;

усиление холодов, поэтому люди пользуются обогревателями и увеличивают нагрузку на сеть;

промышленные предприятия возвращаются к работе, увеличивая потребление электроэнергии.

"Все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий. В так называемой белой зоне – свет должен быть у всех потребителей", – говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали сообщать операторам в случаях, когда электроэнергии нет в часы "белой зоны" в графике. Вероятно, это вызвано авариями в доме или в микрорайоне.

Заметим, во многих областях Украины 10 января начиная с 10 утра лимиты на потребление электроэнергии были превышены. Поэтому энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений по ссылке.

Добавим, что украинские школьники разработали бота в Telegram, который будет извещать о наличии света в доме.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно должно быть в каждом доме на случай длительных блекаутов.

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