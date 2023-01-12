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Общество

В ДТЭК рассказали, какой прибор не нужно выключать для уменьшения потребления электроэнергии, а какими запрещено пользоваться

Анна Яценко

В ДТЭК рассказали, какой прибор не нужно выключать

Украинцы уже привыкли к регулярным исключениям электроэнергии. Для многих главное, чтобы отключения происходили по графику, можно подстроить работу и перенести домашние дела на время, когда свет будет. Однако следует с умом подходить к использованию приборов и не включать все необходимые сразу. Благодаря правильному использованию электроприборов можно избежать аварий из-за перегрузки сетей.

О том, как правильно пользоваться бытовой техникой и другими электроприборами и быть сознательным потребителем, рассказали в ДТЭК. По их словам, 50% энергосистемы Украины разрушены врагом. Мы все должны поддерживать энергетику, а для этого необходимо снизить энергопотребление. Чтобы это сделать, соблюдайте несложные правила.

Не включайте одновременно:

  • Стиральную машину
  • Утюг
  • Фен
  • Электрочайник
  • Бойлер
  • Обогреватель
  • Электроплитный/духовой шкаф
  • Мультиварка
  • Микроволновку
  • Посудомоечную машину
  • Тостер

Выключайте, если не пользуетесь:

  • Компьютер и ноутбук
  • Телевизор
  • Планшет
  • Мобильный телефон
  • Освещение

Однако есть один прибор, который не нужно выключать и вы всегда можете им пользоваться – это холодильник.

Украинцы очень живо отреагировали на советы ДТЭК. В комментариях многих возмутило предложение о выключении мобильного телефона и планшета, поскольку сейчас с телефоном очень тесное взаимодействие. Пользователи сети отметили, что этот гаджет помогает узнать о воздушной тревоге и других важных уведомлениях, поэтому этот пункт остается на раздумье каждого.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему участились отключения света. В компании назвали несколько причин, среди которых рост дефицита мощности.

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Общество