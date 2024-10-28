В Джанкое и Симферополе в Крыму раздавались мощные взрывы: россияне заявили об атаке баллистических ракет

В ночь на 28 октября на территории оккупированного Крыма зафиксировали серию мощных взрывов возле военных объектов захватчиков. Россияне заявляли об атаке баллистики.

В Симферопольском и Красногвардейском районах, включая село Гвардейское и район аэропорта Симферополя, местные жители насчитали до восьми взрывов. Особенно мощным, по словам очевидцев, был первый взрыв в Гвардейском.

Об этом сообщает представитель оккупационной "власти" Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал " Крымский ветер ". Оккупационная администрация объявила ракетную тревогу на полуострове.

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Самопровозглашенный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает об атаке баллистическими ракетами. Официального подтверждения от украинской стороны пока не поступало.

Напомним, дроны атаковали предприятия в Тульской, Тамбовской и Воронежской области России.

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