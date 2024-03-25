В Египте найдена 4300-летняя гробница жрецов с впечатляющими настенными росписями (фото)

В Дахшуре, известном своими царскими пирамидами и большим некрополем, расположенном на расстоянии около 33 км к югу от Каира, была найдена значимая археологическая находка.

Открытая гробница, построенная из сырцовых блоков, привлекает внимание детальными настенными росписями, иллюстрирующими повседневную жизнь в эпоху Древнего Египта. Об этом рассказывает NV.

На рисунках старинной гробницы изображены сцены из жизни древних людей: ишаки, молотящие зерно, корабли на Ниле, а также рынок с товарами. Особую ценность представляют иероглифы, которые раскрывают информацию о похороненных здесь лицах – Сенеб-Неб-Афа и его жене Идет. Согласно текстам, Идет была жрицей Хатхор, богини неба, связываемой с материнством и музыкой, в то время как Сенеб-Неб-Аф имел ряд высоких должностей в королевском дворе, связанных с управлением арендаторами.

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Точные обязанности Сенеб-Неб-Афа вызывают споры, однако предполагают, что он мог быть ответственен за жилищные вопросы и управление общими средствами в соседнем городе, контролируемом дворцом. Археологические находки указывают на то, что гробница принадлежит к концу пятой или началу шестой династии, что соответствует примерно 4300 годам до нашей эры. Это было время, когда в Египте активно строили пирамиды, хотя они были менее масштабными, чем пирамиды четвертой династии в Гизе.

Пока раскопки гробницы продолжаются, и еще много тайн ждут своего раскрытия. В частности, не исследованы погребальные шахты, где могут находиться человеческие останки.

Археологи с нетерпением ждут следующего сезона исследований в надежде проникнуть в глубины шахт и найти новые артефакты, которые прольют свет на жизнь и смерть в древнем Египте.

Напомним, ранее археологи обнаружили туннель "геометрического чуда", когда искали гробницу Клеопатры.

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