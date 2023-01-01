В Египте найдены десятки мумий внутри гробницы визиря Аменхотепа-Хюи

На территории древнего египетского города Луксор обнаружили неизвестные ранее захоронения. На находку попала команда из 22 испанских египтологов и восьми египетских экспертов.

Как пишет испанское издание La Prensa Latina, речь идет о находке в гробнице визиря Аменхотепа-Хюи (18 династия). В ходе раскопок было найдено около 60 мумий.

"Важнейшим событием этого года является открытие двух гробниц, глубиной почти шесть метров", состоящих из "двух камер каждая и содержащих около 60 мумий и остатков мумий", - сказал один из археологов Франциско Х. Мартин.

Он отметил, что две вторичные гробницы соединены двумя погребальными камерами и характеризуются отсутствием эпиграфов.

Ранее они были найдены в гробнице визиря Аменхотепа-Хюи, содержащей 30 колонн с эпиграфами.

По мнению эксперта, эта гробница отмечается по стилю и могла стать в какой-то момент некрополем.

"Они начали строить другие гробницы из разных династий внутри гробницы визиря, поскольку это место было священным. Это очень богатое место, и мы открываем для себя много нового", – отметил археолог.

Одна из соавторок раскопок Тереза Бедман рассказала, что все мумии, похороненные в этом районе, были высокопоставленными чиновниками духовенства.

По словам Бедмана, поскольку тела были мумифицированы, эксперты уверены, что они принадлежали к высшим социальным классам.

Место погребения визиря становилось престижным, где хотели быть похоронены многие другие.

Испанская миссия начала выставку содержания некрополя визиря в Луксорском музее, которая продлится до 2023 года.

Луксорский храм (Luxor temple), возраст которого 4000 лет, считается одним из красивейших храмовых комплексов эпохи фараонов.

В конце 80-х годов прошлого века под храмом нашли более 20 статуй фараонов и богов, относящихся к периоду Нового Царства. Эти статуи выставлены в Луксорском музее.

Что известно о визире Аменхотеп-Хюи

Он был визирем фараона Аменхотепа III на протяжении последней трети его правления. Он также являлся директором Верхнего и Нижнего Египта и наблюдал за всеми работами царя в Верхнем и Нижнем Египте.

Напомним, что ранее в Египте обнаружили похоронное здание и портреты мумий птолемеевского и римского периодов. Это первая находка портретов за 112 лет.

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