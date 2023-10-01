В Египте нашли глиняные кувшины с вином 5 тысяч лет (фото)

Египетские ученые вместе с коллегами из Германии и Австрии обнаружили сотни кувшинов с остатками вина, возраст которого оценивается в пять тысяч лет.

Как сообщает Сoptstoday со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, закрытые кувшины, которые ранее не открывались, были найдены возле гробницы царицы Мернейт из Первой династии. Археологи отметили, что емкости сохранились в хорошем состоянии.

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Кроме запасов вина ученые обнаружили в гробнице погребальную мебель.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Мустафы Вазири, обнаружены кувшины большие по размеру и в хорошем состоянии хранения, а остаткам вина, найденным в них, около 5000 лет.

Доктор Дитрих Рау, директор Немецкого института в Каире, сказал, что во время раскопок в гробнице также удалось открыть новую историческую информацию о жизни королевы и периоде ее правления.

То, что было найдено на кладбище, показало, что королева занимала высокий пост, поскольку она отвечала за центральные правительственные учреждения, указывая на то, что миссия продолжает свою работу, пытаясь раскрыть больше тайн истории и личности Мернейта.

В частности, гробница королевы Мэрит Нейт была построена из сырого кирпича, глины и деревянных досок. Ученые выяснили, что королева, возможно, была единственной женщиной из царской семьи, которую похоронили в Абидосе. У ее могилы нашли 41 захоронение придворных и слуг.

Напомним, во время археологических раскопок в Польше были обнаружены идентификационные бирки детей, отправленных в лагерь смерти.

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