В Египте обнаружили древние инструменты и глиняные фигурки, применявшиеся для проведения ритуалов.

Во время проведения раскопок в городище Тель-эль-Фара в районе Кафр-эль-Шейха в Египте археологи наткнулись на древние инструменты, которые использовали при проведении ритуалов богини Хатор. Ученые отметили, что в городе Тель аль-Фара поклонялись богини-покровительницы Нижнего Египта, Ваджит. Его населяли еще с додинастического периода, но позже оно было заброшено.

Об этом пишет Express.

Во время раскопок нашли три кургана, известняковый столб в виде богини Хатор и фаянсовые курильницы, одну из которых украшала голова бога Гора. Кроме того, там были фигурки, которые использовали в различных ритуалах, статуи богов Таверета и Тота, большой держатель для даров, золотой глаз Ра и остатки золотой чешуи.

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"Это важное открытие, потому что оно включает инструменты, которые фактически использовались для выполнения ритуалов ежедневного религиозного служения богини Хатор", - подчеркнул генеральный секретарь Высшего совета археологии Мустафа Вазири.

Руководитель группы археологов по имени Хосам Ганим отметил, что это не все, что они нашли.

"Миссия также обнаружила огромное здание из полированного известняка изнутри, являющегося колодцем для святой воды, используемого в ежедневных ритуалах", – сообщил он.

Напомним, археологи обнаружили в Китае захоронение времен династии Тан.

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