В Египте обнаружили город римского периода, который прекрасно сохранился

На южном побережье Египта, в городе Луксор, археологи обнаружили удивительно сохранившийся древний город эпохи Римской империи.

Эту новость сообщили представители издания Egypt Today.

Согласно информации, египетская археологическая экспедиция совершила открытие семейных захоронений Тринадцатой династии Второго промежуточного периода во время раскопок на кладбище Дра Абу аль-Нага, расположенном на западной части Луксора.

Эта важная археологическая находка открыла новые аспекты важнейшего древнеегипетского города на восточном берегу Луксора. Этот город играл роль наследника древнего Фивского города.

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В ходе раскопок археологи также обнаружили жилые здания, две голубиные башни, построенные во втором и третьем веках, а также ремесленные мастерские для обработки металлов. Внутри мастерских были найдены горшки, фляги, гончарные посуды, шлифовальные инструменты, а также римские монеты из меди и бронзы.

Ранее, в предыдущие сезоны раскопок, археологи нашли амфоры, седла, бронзовые монеты и археологические иконы, относящиеся к разным историческим эпохам.

Напомним,в Греции обнаружили медные и глиняные фигурки в разрушенном старинном храме.

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