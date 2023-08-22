У Єгипті виявили місто римської доби, яке чудово збереглось

На південному узбережжі Єгипту, у місті Луксор, археологи виявили давнє місто епохи Римської імперії, яке дивовижно збереглося.

Цю новину повідомили представники видання Egypt Today.

Згідно з інформацією, египетська археологічна експедиція здійснила відкриття сімейних поховань Тринадцятої династії Другого проміжного періоду під час розкопок на кладовищі Дра Абу аль-Нага, розташованому на заходній частині Луксора.

Ця важлива археологічна знахідка розкрила нові аспекти найважливішого давньоєгипетського міста на східному березі Луксора. Це місто відігравало роль спадкоємця давнього Фівського міста.

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В ході розкопок археологи також виявили житлові будівлі, дві голубині вежі, які були побудовані в другому і третьому століттях, а також ремісничі майстерні для обробки металів. Усередині майстерень були знайдені горщики, фляги, гончарні посуди, шліфувальні інструменти, а також римські монети з міді та бронзи.

Раніше, під час попередніх сезонів розкопок, археологи знайшли амфори, сідла, бронзові монети та археологічні ікони, що відносяться до різних історичних епох.

Нагадаємо, у Греції виявили мідні та глиняні фігурки у зруйнованому стародавньому храмі.

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