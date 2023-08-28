В Египте обнаружили огромное изваяние малоизвестного фараона

Группа археологов, производившая раскопки на северо-восточной территории современного Каира, бывших владений Рамзеса, обнаружила огромную статую фараона.

Об этом пишет Express.co.uk.

Интересно, что исследователи работали на этом месте за последние пять лет, не обнаружив ничего важного. Но в момент работы один из рабочих обнаружил твердый объект, который оказался большим камнем. "Неожиданно рабочие сообщили нам, что там большой камень", - рассказал доктор Дитрих Рауэ в документальном фильме под названием "Тайны: фараон в пригороде".

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Во время очищения места начала проявляться огромная статуя, и оказалось, что рабочие стояли на ее вершине. Сначала был отрыт большой торс, изготовленный из кварцита, одного из самых ценных материалов в Древнем Египте, а затем отрыли огромную голову.

Археологи поняли, что совершили важное открытие – гигантскую статую фараона, отметил ведущий документального фильма. Сначала они считали, что статуя принадлежит Рамзесу – размер, материал и изящная резьба говорили об этом. Однако ряд иероглифов на поверхности горной породы указывал на другого владельца.

Доктор Рауэ отметил, что четыре иероглифа невероятного качества были найдены археологами, словно они были вырезаны на масле, а не на одном из самых твердых материалов того времени. Эти иероглифы раскрыли, что статуя принадлежит фараону, мало известной широкой публике: Псамтику I.

Первоначально считалось, что Псамтик был небольшим фараоном, однако размер статуи свидетельствовал о более значительной роли в его истории. Информация о Псамтике ограничена и несколько сомнительна. Известно, что он правил 54 года, начиная с 664 года до н.э., когда Египет уже потерял статус мирового государства и испытывал спад. "Это были дни не славы", – отметил египтолог Крис Наунтон. "Страна больше не была столь богата, как раньше, она потеряла контроль над территорией и своей империей. До этого мы думали, что на создание такой большой статуи не хватало средств. Но эта находка меняет наше понимание того периода", - добавил он.

Напомним, в Израиле нашли клад в возрасте 1,4 тысячи лет.

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