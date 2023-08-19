В Египте обнаружили статую улыбающегося минисфинкса, символизировавшего римского императора Клавдия

Согласно сообщению Министерства древностей Египта, эти находки были обнаружены рядом с храмом Хатхор, одним из наиболее сохранившихся древних мест страны.

Об этом пишет BBC.

Эксперты считают, что известняковый сфинкс с "улыбающимся лицом и двумя ямочками" может символизировать римского императора Клавдия, правившего с 41 до 54 лет нашей эры и расширившего власть Рима на Северную Африку.

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Министерство сообщает, что археологи планируют изучить маркировку на каменной плите, что может предоставить больше информации об этом изваянии. Находка, хотя и меньше известного Сфинкса в пирамидах Гизы, имеет значение. Статуя была найдена в храме Дендера, расположенном в провинции Кен на юге Египта, в 450 километрах от Каира.

У статуи была обнаружена каменная плита с надписями эпохи Римской империи, содержащая демотические и иероглифические отметки. Святыня из известняка состоит из двухслойной платформы и бассейна из глинобитного кирпича, относящихся к византийской эпохе.

Напомним, в Британии нашли клад из золотых монет.

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