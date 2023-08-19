В Єгипті виявили статую усміхненого мінісфінкса, який символізував римського імператора Клавдія

Згідно з повідомленням Міністерства старожитностей Єгипту, ці знахідки були виявлені поруч із храмом Хатхор, одним із найкраще збережених древніх місць країни.

Про це пише ВВС.

Експерти вважають, що вапняковий сфінкс із "усміхненим обличчям і двома ямочками" може символізувати римського імператора Клавдія, який правив з 41 до 54 років нашої ери і розширив владу Риму на Північну Африку.

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Міністерство повідомляє, що археологи планують вивчити маркування на кам'яній плиті, що може надати більше інформації про цю статую. Знахідка, хоч і менша за відомого Сфінкса у пірамідах Гізи, має значення. Статуя була знайдена у храмі Дендера, розташованому у провінції Кен на півдні Єгипту, за близько 450 кілометрів від Каїра.

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Біля статуї була виявлена кам'яна плита з написами доби Римської імперії, яка містила демотичні та ієрогліфічні позначки. Святиня із вапняку складається з двошарової платформи та басейну з глинобитної цегли, які належать до візантійської епохи.

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