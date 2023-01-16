В Египте обнаружили загадочную гробницу возрастом 3500 лет (фото)

На западном берегу реки Нил в Луксоре обнаружили древнеегипетскую гробницу, которая датируется по крайней мере 3500 годами. Кто именно похоронен в гробнице до сих пор неизвестно.

Впрочем, по словам председателя Высшего совета древностей Египта Мостафы Вазири, он может принадлежать кому-то из 18-й династии. Об этом сообщают египетские власти в Facebook.

Если эта теория подтвердится, то фараон станет частью Нового царства, которое, по мнению многих, было величайшим из золотых веков Египта. Сами раскопки проводили исследователи из Высшего совета древностей Египта и археологи из Кембриджского университета.

Отмечается, что предположение подтверждается заявлениями главы британской исследовательской миссии на месте Пирса Литерленда, который сказал, что гробница потенциально может быть местом последнего упокоения королевской дружины или принцессы из 18-й династии.

Впрочем, информация внутри этой вновь обнаруженной гробницы не совсем ясна, поскольку внутренняя часть самой гробницы была в плохом состоянии.

По словам египетского археолога доктора Мохсена Камеля, части погребальных камер были заполнены песком и известняковым осадком в результате древних наводнений, влияющих на состояние интерьера, включая некоторые надписи.

Напомним, что ранее в Египте обнаружили похоронное здание и портреты мумий птолемеевского и римского периодов. Это первая находка портретов за 112 лет.

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