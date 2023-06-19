В Эквадоре умерла женщина, недавно ожившая во время похорон (видео)

В Эквадоре женщина спустя несколько часов после того, как врачи констатировали ее смерть, ожила прямо во время похорон. Она принялась стучать по крышке гроба.

Как сообщает Sky News, 76-летняя бывшая медсестра Белла Монтойя лечилась в медучреждении в городе Бабахойо. Женщина скончалась, врачи констатировали ее смерть.

76-летнюю бывшую медсестру положили в гроб и накрыли крышкой. Во время похорон сын Беллы Гилберто Барбера услышал стук изнутри гроба. Когда крышку приподняли, выяснили, что женщина жива, но в полусознательном состоянии.

"Нас там было около 20 человек... Приблизительно через пять часов после пробуждения гроб начал издавать звуки... Моя мама была завернута в простыню и ударялась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что он тяжело дышал", — рассказал он.

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После этого случая женщина была доставлена в реанимацию, где Белла Монтойя находилась под постоянным наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Издание Sky News отмечает, что Белла Монтойя провела семь дней в реанимации, но скончалась от инсульта. Эту информацию подтвердило Министерство здравоохранения Эквадора.

Ее сын Гилберто сказал, что он еще не получил от власти никаких "медицинских объяснений" произошедшего и предупредил, что все "таким не останется".

Он официально пожаловался на врачей, которые впервые объявили его мать мертвой и пытается добиться того, чтобы виновных наказали.

Напомним, в феврале 2023 года в Сирии из-под обломков здания спасатели извлекли без признаков жизни мужчину по имени Ахмед аль-Магриби. Его тело отправили в морг. Во время похорон мужчина резко ожил.

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