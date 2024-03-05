В Феодосии потоплен российский корабль "Сергей Котов", судьба экипажа из 80 человек неизвестна - СМИ
В Крыму, в Феодосии морские дроны потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" с бортовым номером 383. Предварительно корабль пошел ко дну вместе с экипажем в 80 человек.
Телеграмм-канал, принадлежащий российским пропагандистам, написал утром 5 марта, что этой ночью патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован украинскими МБЭК в Феодосийском районе.
Корабль проекта 22160 предназначен для патрулирования территориальных вод, борьбы с контрабандной и пиратами, а также проведения поисково-спасательных работ. Водоизмещение (полное) корабля составляет 1800 тонн, длина — 94 метра, а ширина — 14 метров. В состав экипажа входят 28 человек (до 80 человек с дополнительными членами экипажа).
Что известно о корабле "Сергей Котов"
Сергей Котов – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160, базировавшийся в Черноморском флоте России.
Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Ходовые испытания Сергея Котова начались в конце октября 2021 года. 30 июля 2022 корабль пополнил состав Черноморского флота.
- Скорость: 30 узлов
- Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
- Автономность: 60 сут.
- Экипаж: до 80 человек.
- Водоизмещение: 1300 тонн
- Длина: 94 метра
- Ширина: 14 метров
- Осадок: 3,4 метра
Вооружение "Сергея Котова":
- 76-мм артиллерийская установка АК-176МА,
- многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1",
- зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибкая",
- два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65.
- Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.