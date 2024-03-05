В Феодосии потоплен российский корабль 'Сергей Котов', судьба экипажа из 80 человек неизвестна - СМИ

В Крыму, в Феодосии морские дроны потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" с бортовым номером 383. Предварительно корабль пошел ко дну вместе с экипажем в 80 человек.

Телеграмм-канал, принадлежащий российским пропагандистам, написал утром 5 марта, что этой ночью патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован украинскими МБЭК в Феодосийском районе.

Корабль проекта 22160 предназначен для патрулирования территориальных вод, борьбы с контрабандной и пиратами, а также проведения поисково-спасательных работ. Водоизмещение (полное) корабля составляет 1800 тонн, длина — 94 метра, а ширина — 14 метров. В состав экипажа входят 28 человек (до 80 человек с дополнительными членами экипажа).

Что известно о корабле "Сергей Котов"

Сергей Котов – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160, базировавшийся в Черноморском флоте России.

Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Ходовые испытания Сергея Котова начались в конце октября 2021 года. 30 июля 2022 корабль пополнил состав Черноморского флота.

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 сут.

Экипаж: до 80 человек.

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадок: 3,4 метра

Вооружение "Сергея Котова":