В Германии обнаружили могилы 2000-летней давности с останками сожженных людей (фото)

В Германии археологи обнаружили могилы в возрасте около 2000 лет, которые содержали кремированные человеческие останки. Находку сделали вблизи города Френденберг на западе страны.

В последние годы добыча глины в этом районе обнаружила доказательства древнего человеческого поселения в регионе, в частности, датированного железным веком. Но последние находки удивили археологов, сообщает Newsweek.

"Когда было найдено несколько останков трупов, быстро стало ясно, что мы нашли здесь небольшое захоронение", – отметили исследователи.

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По словам археологов, в некоторых могилах все еще сохранились остатки сосудов, которые использовались в качестве урн для кремированных останков. Команда обнаружила несколько небольших ям, а также одну большую, которая заслуживает внимания.

На краю ямы археологи обнаружили многочисленные особо крупные черепицы керамики. Некоторые из них содержат украшения.

Подобные керамические артефакты, датированные III-II веками до н.э., ранее были задокументированы в других частях Германии.

Кроме остатков сожженных костей, в яме также были украшены веретено и несколько тяжестей для ткацкого станка. В другой яме исследователи обнаружили исключительно хорошо сохранившийся кремневый наконечник стрелы вместе с керамическими черепками железного века.

Напомним, в польском замке нашли 500-летнюю настольную игру, в которую любил играть Конфуций.

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