В Германии обнаружили очень хорошо сохранившийся меч возрастом 3000 лет (фото)

В Германии в погребении обнаружили редкий меч бронзового века. Находка, которая датируется 14 веком до нашей эры, в таком хорошем состоянии, что до сих пор блестит.

Оружие было обнаружено в городе Нердлинген в Баварии. Об этом сообщает Newsweek.

Бронзовый меч, которому более 3000 лет, очень хорошо сохранился. Это представитель бронзовых мечей с полной рукояткой, восьмигранный Эфес полностью изготовлен из бронзы.

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Его восьмиугольная форма делает его редкой находкой, поскольку только самые искусные кузнецы умели производить такие типы мечей. Изготовление восьмиугольных мечей сложно, потому что рукоятка отливается поверх клинка (так называемое накладное литье).

Отделка выполняется инкрустацией и использованием клейм. Хотя настоящих заклепок две, другая пара только подразумевается.

Эти редкие и специальные мечи производились только в двух местах Германии того времени, одном на севере, другом на юге, хотя точное место происхождения этого меча подтвердить не удалось. Меч виден среди костей на месте захоронения. Могила, в которой был найден меч, содержала останки мужчины, женщины и ребенка.

Неясно, использовался ли этот восьмиугольный меч когда-то в бою, или это был церемониальный клинок.

Напомним, в античном амфитеатре в Турции нашли ложу для элиты 1800 лет.

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