В Германии обнаружили средневековый скелет с протезом руки (фото)

В Баварии археологи обнаружили захоронение 15 века, в котором был скелет с протезом руки. Открытие было сделано во время земляных работ для нового трубопровода у церкви Святого Георгия во Фрайзинге.

Исследователи обнаружили остатки руки в сложной конструкции из железа и цветного металла. О железном протезе руки средневековья сообщает Heritage Daily.

Антропологическое исследование и радиоуглеродная датировка показывают, что человеку было от 30 до 50 лет, когда он умер, где-то между 1450 и 1620 годами. В тот период европейские врачи начали добиваться больших успехов в разработке протезов для раненых солдат.

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Полый протез на левой руке прибавил четыре пальца. Указательный, средний, безымянный и мизинец индивидуально сформированы из листового металла и неподвижны.

Реплики пальцев лежат параллельно друг другу, слегка изогнутые. Вероятно, протез был привязан ремешками к культе руки.

Многие военные конфликты в Центральной Европе произошли в период позднего средневековья и раннего Нового времени. Будучи епископской кафедрой, а затем свободным от империи корпоративным государством, Фрайзинг получил большое влияние в средние века.

В Центральной Европе известно около 50 протезов позднего средневековья и раннего модерна. Эти протезы разнообразны, охватывая как базовые, несуставные модели, так и более сложные с механическими компонентами.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

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