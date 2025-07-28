В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие и раненые (фото)

В воскресенье вечером в Германии произошла серьезная железнодорожная авария: вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг с рельсов сошел пассажирский поезд. Предварительно известно, что три человека погибли, еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает BILD. Инцидент произошел примерно в 18:10. По словам представителя федеральной полиции в Штутгарте, из колеи сошли два вагона регионального экспресса компании Deutsche Bahn. В момент аварии в поезде находились около 100 пассажиров. Состояние части пострадавших пока остается неизвестным.

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Спасательные подразделения, в том числе пожарные и медики, оперативно прибыли на место происшествия. Они работают у опрокинутых вагонов, остановившихся среди деревьев на лесном склоне. Один из вагонов лежит на боку, крыша другого полностью открыта.

Проезд к месту аварии осложнен, так что эвакуация пострадавших происходит в непростых условиях. По классификации спасателей ситуация расценена как чрезвычайное событие с массовыми жертвами — то есть, когда одновременно многим людям необходима медицинская помощь.

Причины схождения поезда с рельсов еще выясняются. Как сообщает Schwäbische Zeitung, число погибших в настоящее время составляет три человека, а раненых — 34.

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