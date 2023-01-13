В Германии случайно раскопали давний 'Колодец желаний' с ритуальными инструментами (фото)

В Германии во время строительных работ случайно наткнулись на древнюю находку. В городе Гермеринг (административный округ Верхняя Бавария) был найден обшитый деревом колодец с ритуальными предметами.

Как сообщило Государственное управление охраны достопримечательностей Баварии, этот "Колодец желаний" глубиной около пяти метров может иметь отношение к бронзовому веку. Предварительно его возраст может составлять 3000 лет.

Ученые, исследовавшие находку, нашли на дне колодца бронзовые шпильки для одежды, металлические спирали, зуб неизвестного животного, завернутый в металл. Также там было найдено более 70 керамических сосудов – это украшенные миски, кубки и горшки.

Археологи говорят, что такой тип посуды обычно встречается в погребениях средних бронзовых суток. Их в древности использовали как могильный инвентарь. Поскольку ни один из сосудов не был поврежден, ученые решили, что эти предметы осторожно сдали на хранение ритуально.

Представитель Государственного управления охраны памятников Баварии Матиас Пфейл в комментарии Heritage Daily отметил: "Даже сегодня в фонтанах есть что-то магическое для многих людей. Они бросают монеты в надежде, что их желания исполнятся. Мы не можем объяснить, какими мотивами руководствовались наши предки 3000 лет назад, ритуально преподнося драгоценности и другие ценные подарки. Но можно предположить, что они были задуманы как жертвоприношение ради хорошего урожая".

Издание отмечает, что раскопки в Гермеринге продолжаются с 2021 года. С тех пор было обнаружено около 13 500 археологических находок и более 70 других колодцев, преимущественно периода бронзы и раннего средневековья.

Ранее на западе Турции во время раскопок в районе римских мостов археологи раскопали уникальные каменные головы греческих богов и почти целую статую.

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