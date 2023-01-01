В Херсоне 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян на новогодние праздники: его эвакуировали в Николаев

Ракетный удар по Херсону 31 декабря и 1 января - удар по больнице в Херсоне - фото - война в Украине

На новогодние праздники 13-летний Ярослав из Херсона дважды попал под обстрел. Впервые это произошло 31 декабря, когда он возвращался домой. Во второй раз – 1 января, когда оккупанты обстреляли больницу, в которой находился раненый ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. Он отметил, что мальчик эвакуирован в Николаев, где врачи борются за его жизнь.

"31 декабря, считанные часы до Нового Года, – россияне атакуют Приднепровское, что вблизи Херсона. Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его из того мира ", – рассказал Янушевич.

По его словам, в первые минуты Нового 2023 года, 1 января, российская армия совершила атаку на Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна.

Ребенка отвезли в Николаев. Там врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь маленького Ярослава.

"Из-за кровавого "русского мира" ребенок, который в эти праздники радостно распаковывал подарки и загадывал желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами", – отметил Янушевич и подчеркнул, что россияне пытались убить невинного 13-летнего мальчика. Россия заслуживает на трибунал.

Также глава Херсонской ОВА показал последствия вражеского обстрела областной больницы.

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Ракетный удар 1 января по Херсонской областной детской больнице – последствия ракетного удара по Херсону

Напомним, что днем 31 декабря, в канун Нового года, страна-террористка нанесла массированный ракетный удар по Украине. "Прилеты" были в Киеве, Хмельницком, Николаеве, Харькове, Запорожье.

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