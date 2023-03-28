В Хмельницкой области перевернулся автобус 'Варшава-Одесса', среди пострадавших - дети (фото)

В Хмельницкой области произошло ДТП на заснеженной трассе. Автобус маршрута "Варшава-Одесса" перевозил 25 пассажиров.

Как сообщила полиция Хмельницкой области, авария произошла 28 марта на Волочищине. Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением "Варшава - Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

"В салоне было 25 пассажиров, среди которых двое детей. В настоящее время с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже. На месте продолжают работу работники экстренных служб", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП.

Напомним, во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Киев-Чоп столкнулись автобус, грузовик и карета скорой помощи.

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