В Иерусалиме нашли гробницу 2300-летней греческой куртизанки (фото)

В Израиле в погребальной пещере археологи обнаружили захоронение времен Александра Македонского, которому в 2300 году. Здесь похоронили греческую куртизанку.

Как сообщает IFLScience, археологи говорят, что женщина занималась экскортом еще при Александре Македонском. Ее останки были зарыты на обочине дороги в Иерусалиме.

У ее могилы нашли изогнутые железные гвозди и хорошо сохранившееся и редкое бронзовое зеркальце в коробке. "Это указывает на ее статус куртизанки высокопоставленного эллинизма", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта гробница была создана в третьем или четвертом столетиях до нашей эры. Она расположена в пещере, выкопанной у шоссе на юге Иерусалима.

Археолог доктор Гай Штибель пояснил, что "это, фактически, самое древнее доказательство кремации в Израиле в эллинистический период".

Он пояснил, что статус женщины ученые определили благодаря могильному инвентарю: "Зеркала-коробки считаются гендерными артефактами, обычно ассоциирующимися с греческими женщинами".

"Качество производства зеркала настолько высоко, что оно сохранилось в отличном состоянии, и оно выглядело так, будто оно было сделано вчера", — объяснил Лиат Оз из Управления древностей Израиля.

Он отметил, что зеркала этого типа были очень дорогими предметами роскоши. Иногда их покупали греческие женщины как часть своего свадебного приданого.

Единственным иным способом получить такой предмет был как подарок от эллинистического военного или политического деятеля своей куртизанке, которых называли гетерами.

Женщины были похожи на японских гейш, которые сопровождали армейских офицеров и чиновников в заграничных походах и оказывали ряд услуг, некоторые из которых могли носить сексуальный характер.

По мнению исследователей, наличие такого изысканного предмета наряду с кремированными останками указывает на то, что "это гробница женщины греческого происхождения, сопровождавшая старшего члена эллинистической армии или правительства".

Судя по возрасту, вероятно, что гетера и ее покровитель путешествовали в Иерусалим во время одного из походов Александра Македонского или во время войн диадохов, которые велись между полководцами Александра за право стать его преемником.

Напомним, в Замбии нашли деревянное сооружение в возрасте 476 тысяч лет.

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