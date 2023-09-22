Самая старая в мире: в Замбии нашли деревянное сооружение в возрасте 476 тысяч лет (фото)

Археологи нашли доказательство творчества ранних людей в Замбии, где было обнаружено древнейшее в мире деревянное сооружение – его возраст 476 000 лет. Ученые говорят, что эта находка способна изменить понимание эволюции древнего человека.

Как сообщается в журнале Nature, археологи обнаружили деревянные останки у реки Каламбо в Замбии, примерно вблизи водопада Каламбо.

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Исследователи описывают находки как "две соединенных бревна с выемкой, созданной намеренно". Эта структура, обнаруженная благодаря исследованию, свидетельствует, что это была конструкция, возможно, дорожка или приподнятая платформа, созданная для преодоления периодических наводнений в этом районе.

Важность этого открытия заключается в его древности и чрезвычайно редком сохранении дерева, поскольку древесина обычно разлагается и исчезает со временем. Но высокий уровень воды в водопаде Каламбо сохранил эти остатки от расписания.

Для определения возраста деревянных остатков ученые использовали новый метод, известный как люминесцентная датировка. Этот метод указывает на то, что структура имеет примерно 476 000 лет, что значительно старше предыдущих оценок. Это произошло задолго до возникновения нашего вида (Homo sapiens), что указывает на то, что эта конструкция принадлежала другому виду людей.

Водопад Каламбо – второй по размеру непрерывный водопад на африканском континенте, и он расположен на границе Замбии и Танзании. Находки также включают в себя коллекцию деревянных инструментов труда, свидетельствующую, что ранние люди уже использовали дерево для ограниченных целей, таких как разведение огня и охоты.

Это открытие подвергает сомнению стереотип о кочевом образе жизни людей каменного века, поскольку водопад Каламбо предоставлял им постоянный доступ к воде, а леса в окружающем регионе обеспечивали древесину для строительства структур.

Это открытие является частью проекта Deep Roots of Humanity, интердисциплинарной международной группы исследователей, изучающих развитие технологий раннего человека в каменном веке.

Напомним, археологи нашли в пустыне Израиля роскошное поместье в возрасте 1200 лет.

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