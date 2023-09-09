В Иерусалиме обнаружили туалетную комнату с каменным унитазом возрастом 2700 лет

Во время археологических раскопок в Иерусалиме, на месте древнего царского поместья, израильские исследователи обнаружили личную туалетную кабинку с изготовленным из камня унитазом 2700 лет.

Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

По мнению ученых, строительство туалетной кабины из известняка свидетельствует о больших богатствах владельца дома. Археологи также предполагают, что рядом с туалетной комнатой располагался сад с декоративными и плодовыми растениями.

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"Найти личную туалетную комнату с каменным унитазом - это очень редко для древности... Такие унитазы могли себе позволить только очень богатые люди", - отметил директор раскопок Яаков Биллиг.

Ученые также отметили, что этот каменный туалет находился в ванной и был установлен над глубокой выгребной ямой. Помимо туалетной комнаты во время раскопок были найдены другие уникальные архитектурные элементы, такие как каменные столешницы и маленькие колонны.

Напомним, тысячелетнюю мумию с длинными волосами и в странной позе обнаружили в Перу.

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