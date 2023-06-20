В Индии девушка во время свадьбы покинула жениха и вызвала полицию: что произошло

В Индии накануне свадьбы невеста решила отменить празднование из-за поведения своего возлюбленного. Он выпил слишком много алкоголя во время церемонии Джаймала, поэтому она вызвала полицию.

Как сообщает Times of India, пьяного жениха правоохранители доставили в участок. В его семье пришлось платить за свадебную церемонию.

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Издание пишет, что торжество должно было состояться в индийском штате Уттар-Прадеш. К его проведению уже все было готово, однако в момент гости получили сообщение об отмене праздника. Выяснилось, что за день до бракосочетания жених сильно напился и явился к невесте на церемонию Джай имела пьяным (Джай мала – это церемония, являющаяся индийским свадебным традиционным ритуалом).

Родственники с двух сторон поссорились из-за сорванной меры, но в результате соглашения не пришли. Тогда семья девушки отправилась в полицию. Они обвинили мужчину в том, что из-за его алкогольного опьянения не состоялась свадьба, в которую вложили много денег.

Они потребовали, чтобы жених вернул им все долги. В результате мужчину задержали и не выпускали, пока он не отдал все средства, потраченные на подготовку к свадьбе.

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