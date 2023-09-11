В Ирландии обнаружили вероятное место захоронения 'отца Рождества', святого Николая Мирликийского

Внимание в Ирландии сосредоточено на старинном городе Ньютаун Джерпойнт, где, по легенде, может быть похоронен Святый Николай Мирликийский, известный как Санта-Клаус. Город опустил после эпидемий и войн в 17 веке и стоял покинутым более 300 лет.

Об этом сообщает The Sun.

Единственными жителями являются Мэйв и Джо О'Коннелли, владельцы Джерпойнт Парка, который является культурным наследием и включает 27 зданий, включая старинный дом суда, шерстяную фабрику и пивоварню. Однако основной тайной является возможное место захоронения Святого Николая.

Николая Мирликийского связывают с древним городом Мира в Греции, где он был известен как "отец" Рождества, творил чудеса и дарил подарки бедным. Сначала его похоронили в Мире в 343 году, но нормандские паломники во время крестовых походов похитили его останки. Часть костей, по слухам, попала в Ирландию и была спрятана в Джерпойнте – одном из центров христианства в средневековье.

Читайте также: В Британии обнаружили топор ледникового периода огромных размеров

Существует спорность и сомнения среди местных в этой истории, однако ежегодно тысячи туристов приезжают в Джерпойнт, чтобы увидеть место, где, возможно, похоронен Санта-Клаус. Город старается поддерживать интерес к этой легенде, предлагая тематические экскурсии и другие развлечения для посетителей. Парк Джерпойнт расположен недалеко от города Килкенни и легко доступен из аэропортов Дублина или Шаннона.

Отмечается, что кроме Джерпойнта существуют другие места, где, по легендам, могут быть похоронены останки Санта-Клауса, такие как Анталия в Турции и Бари в Италии.

Напомним,археологи заявили, что нашли утерянную гробницу Антония и Клеопатры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!