В Испании бушует масштабное наводнение: более двухсот погибших, объявлен режим чрезвычайной ситуации (фото, видео)

Испанию накрыли сильные дожди, повлекшие смертоносные наводнения. Сегодня в Барселоне объявили режим "чрезвычайной опасности".

Шестой день подряд в Испании идет поисково-спасательная операция. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Sky News.

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На востоке Испании погибли не менее 217 человек. В результате поднятия уровня воды, люди оказались в ловушке в своих автомобилях, домах и на предприятиях.

5 ноября власти Каталонии предупредили о "непрерывном и проливном" дожде в Барселоне и еще одном регионе. В соцсетях сообщают об увеличении уровня воды в Барселоне, что привело к отмене десятков рейсов в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат.

Напомним, в Испании из-за масштабного наводнения погибли 50 человек: вода все сносит на своем пути.

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