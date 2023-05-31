В Испании нашли хрустальный кинжал возрастом 5000 лет: пример высшего мастерства

Во время раскопок на юго-западе Испании ученые из Университета Гранады, Севильи и Высшего исследовательского совета Испании обнаружили древний хрустальный кинжал возрастом 5000 лет в гробнице, расположенной в нижней части долины Гвадалквивир, в поселении Валенсина-де-Гон-де-ла-де-ла.

Об этом пишет Daily Mail.

Кинжал был сделан из горного хрусталя. Исследователи были поражены мастерством исполнения, назвав его "технически сложным", заметив, что для его создания потребовалось огромное мастерство.

Длина находки – 22 см. Кроме кинжала также нашли 10 наконечников стрел из горного хрусталя, лезвие оружия было отполировано.

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Как отмечают ученые, кинжал был найден далеко от рудников, где добывали горный хрусталь. Поэтому можно сказать, что уникальное оружие принадлежало очень богатому человеку, который мог заплатить огромные деньги за материал и его обработку.

Есть предположение, что в древности также существовало мнение, что хрусталь усиливал жизненную силу. Также камень использовался для магии и связи с богами.

Напомним, в Британии на месте руин средневековой церкви обнаружили древнеримские скульптуры.

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