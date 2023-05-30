В Британии на месте руин средневековой церкви обнаружили древнеримские скульптуры: возможно остатки мавзолея

Во время раскопок на территории руин средневековой церкви в селе Сток-Мандевиль в графстве Бакингемшир археологи наткнулись на остатки трех древнеримских скульптур.

Об этом пишет BBC.

Под развалинами церкви Святой Девы Марии были найдены верхние части статуй мужчины, женщины и ребенка. По мнению археологов, церковь построили на древнеримском мавзолее, разрушенном норманнами. Ученые обнаружили фрагменты стен мавзолея, украшенные резьбой.

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"Это действительно редкие находки в Великобритании. Они очень значимы для нас с исторической точки зрения, поскольку фактически помогли изменить наше представление об этом месте до того, как здесь была построена средневековая церковь", – сказала археолог Рейчел Вуд.

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Церковь Святой Девы Марии построили через короткое время после того, как норманны завоевали Англию, но после строительства нового храма в 1880 году она пришла в упадок.

Напомним, ученые исследовали 2500-летние экскременты и совершили неожиданное открытие.

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