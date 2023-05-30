У Британії на місці руїн середньовічної церкви знайшли древньоримські скульптури: можливо залишки мавзолею

Під час розкопок на території руїн середньовічної церкви у селі Сток-Мандевіль у графстві Бакінгемшир археологи натрапили на залишки трьох давньоримських скульптур.

Про це пише ВВС.

Під руїнами церкви Святої Діви Марії були знайдені верхні частини статуй чоловіка, жінки і дитини. На думку археологів, церкву побудували на давньоримському мавзолеї, зруйнованому норманами. Вчені виявили фрагменти стін мавзолею, оздоблені різьбленням.

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"Це справді рідкісні знахідки у Великій Британії. Вони дуже значущі для нас з історичної точки зору, оскільки фактично допомогли змінити наше уявлення про це місце до того, як тут було збудовано середньовічну церкву", – сказала археолог Рейчел Вуд.

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Церкву Святої Діви Марії побудували через короткий час після того, як нормани завоювали Англію, але після будівництва нового храму у 1880 році вона занепала.

Нагадаємо, вчені дослідили 2500-річні екскременти та зробили несподіване відкриття.

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