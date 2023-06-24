В Испании нашли поэму Вергилия, выгравированную на 1800-летней римской амфоре (фото)

В испанской провинции Кордова местный житель случайно наткнулся на кусок древнеримской амфоры, на которой был выгравирован фрагмент поэмы Вергилия "Георгика".

Размер находки составляет восемь на шесть сантиметров. На поверхности этого предмета находится разделенный на части фрагмент текста, написанного на латыни.

Исследователи из Испании и Франции, изучившие этот артефакт, догадались, что вторая часть текста, пожалуй, представляет собой отрывок из "Георгики" - поэмы, написанной Вергилием в I веке до нашей эры. Исследование ученых опубликовано в Journal of Roman Archaeology.

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По мнению исследователей, артефакт является фрагментом нижней части амфоры, принадлежащей типу Dressel 20, которая, вероятно, использовалась для транспортировки оливкового масла.

Они считают, что в эпоху Античности автор текста написал его по памяти на еще необожженной посуде с помощью стилоса. Две верхние строки, отделенные от остального текста, ученым интерпретировать не удалось — они содержат всего несколько букв, поэтому непонятно, есть ли связь между ними и пяти строками.

Вторая часть текста написана на народной (вульгарной) латыни и, по мнению ученых, является первым известным фрагментом "Георгики", найденным на амфоре для оливкового масла.

Публий Вергилий Марон, более известный как Вергилий, был выдающимся римским поэтом, живым в период с 70 года до нашей эры до 19 года до нашей эры. Вергилий родился в городе Андес на территории современной Италии.

Он известен своей эпической поэмой "Энеида", ставшей одним из важнейших произведений мировой литературы. "Энеида" рассказывает историю Энея, троянского героя, отправившегося в путешествие, положив начало римскому народу.

После смерти Вергилий был признан великим поэтом и одним из величайших литературных деятелей Римской империи. Его произведения, включающие "Буколики" и "Георгики", были источником вдохновения для многих поколений писателей и поэтов.

Вергилий умер в возрасте 50 лет, оставив после себя незабываемое наследие в мировой литературе. Его произведения остаются вековыми шедеврами.

Напомним, в Турции нашли скелет младенца, бережно помещенный в амфору, и скелеты трех человек, считающихся семьей ребенка.

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