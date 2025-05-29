В Испании нашли уникальный камень в возрасте 43 тысяч лет: поливает свет на подробности жизни неандертальцев (фото)

В скальном приюте Сан-Ласаро, расположенном в центре Испании, археологи сделали уникальную находку — небольшой гранитный камень, который, на первый взгляд, выглядит довольно обыденно. Однако исследования доказали, что он имеет чрезвычайное значение для понимания жизни неандертальцев.

Как говорится в научной публикации в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, именно на этом камне сохранился самый старый и лучше сохранившийся отпечаток пальца неандертальца из всех когда-либо находивших. Исследователи считают, что его оставил доисторический художник примерно 43 тысяч лет назад, когда наносил красную охру на гальку, пытаясь изобразить лицо. Об этом пишет Interesting Engineering.

Археологи подчеркнули, что находка является древнейшим в Европе неутилитарным (неслужебным) предметом с отпечатком пальца, не имеющим практического назначения. Камень протяженностью около 20 сантиметров был найден еще в июле 2022 года и сразу вызвал интерес, поскольку не соответствовал ни одному из стандартных образцов древних орудий.

Читайте также: Тайна темных веков: кем были Морские народы, стершие цивилизации

По словам ученых, красный пигмент на камне содержит железистые окислы и глинистые минералы. Анализ отпечатка показал, что его, вероятно, оставил взрослый мужчина. Интересно, что на камне нет никаких признаков использования как инструмента, свидетельствующего о его символическом значении.

Специалисты предполагают, что этот предмет демонстрирует способность неандертальцев к абстрактному мышлению. Существует возможность, что они, как и современные люди, могли подвергаться парейдолии — психологическому явлению, когда человек видит лицо в случайных формах.

По мнению исследователей, эта галька может быть одной из самых древних попыток символического изображения лица в истории человечества, что значительно расширяет наше представление об интеллектуальных способностях неандертальцев.

Напомним, в Ливерпуле обнаружили древнее изображение крылатой богини победы в возрасте 2000 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!