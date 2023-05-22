В Испании обнаружили полные доспехи 16 века во время раскопок замка (фото)

Археологи обнаружили полный комплект доспехов при раскопках в замке вблизи Саламанки, Испания. Находка датируется 16 веком.

Броня состоит из почти 50 частей и была найдена рядом с арбалетом и ножом. Об этом сообщает Heritage Daily.

Руины замка расположены севернее села Матилья-де-лос-Каньос-дель-Рио на небольшом холме в стратегическом месте с видом на плоские равнины внизу. Команда идентифицировала возможный вход в ворота, цистерну, круглые башни и оружейный состав, содержащий остатки оружия и части брони.

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По словам исследователей, археологические доказательства противоречат историческому нарративу, поскольку они не нашли никаких доказательств арабской оккупации или связанных с ней архитектурных элементов.

Отмечается, что доспехи имеют все функциональные части, состоят из шлема, нагрудника, решетки, налокотников, наголенников и других средств защиты для рук и ног.

Раскопки также обнаружили многочисленные арбалетные болты, некоторые из которых имеют почти квадратную в поперечном сечении головку с гнездом, которая в основном использовалась против брони, в дополнение к шипам, которые использовались для пробивания кольчуг.

Напомним, на Кипре нашли золотые украшения в возрасте 3000 лет.

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