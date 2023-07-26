В Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы (фото)

Во время раскопок древнеримской бани в Испании археологи обнаружили мраморную статуэтку в возрасте 1800 лет. Скульптура изображает водяную нимфу.

Участок под названием La Alcudia расположен вблизи города Эльче на юго-востоке страны. Бани датируются вторым веком нашей эры и являлись частью древнего Иличи, одного из важнейших римских городов на юго-востоке Испании, сообщает Newsweek.

"Этот римский город был основан во второй половине первого века до нашей эры императором Августом. Мы мало знаем об урбанистике и здании этого римского города, но мы знаем, что в нем было по крайней мере две общественные бани", – рассказал археолог Хайме Молина Видаль.

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Бани могут похвастаться одним из самых сохранившихся римских бассейнов в Испании, а полы вымощены богатыми реставрируемыми мозаиками. Однако эта хрупкая фигура оказалась в необычном месте.

Скульптуру обнаружили в мусорнике с более поздней фазы после разрушения терм. Фигура была достаточно чистой, и она сделана из мрамора хорошего качества.

Какое божество было изображено, было менее очевидно. Это обнаженная женщина, которая могла бы заставить подумать о Венере, но у нее в левой руке рог изобилия.

Напомним, в Мексике нашли каноэ майя XVI века, окруженное костями животных и людей.

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