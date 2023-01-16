В Италии задержали предводителя мафии 'Коза Ностра', скрывавшегося 30 лет

Итальянская полиция арестовала боса мафии "Коза Ностра" Матео Мессину Денаро. Он скрывался от полиции в течение 30 лет.

Расследование координировалось прокурором Палермо Маурицио де Лусия и заместителем прокурора Паоло Гуидо. Об этом сообщило итальянское издание ANSA.

Отмечается, что Мессина был арестована 16 января в частной клинике La Maddalena в Палермо. Он отправился туда, чтобы "пройти терапию". Об этом заявил, Командир Росс карабинеров Паскуале Ангелосанто. Его арест произошел ровно через 30 лет после ареста Тото Риины (еще одного итальянского сицилийского мафиози), которого взяли под стражу 15 января 1993 года, также в Палермо.

Как сообщили в ANSA, новость об аресте мафиози премьер-министр Джорджия Мелонипрокомментировала, "как победу государства, демонстрирующего что оно не сдается перед лицом мафии ".

Чем "прославился" Матео Мессина Денаро?

Матео Мессина родился 26 апреля 1962 года на Сицилии в коммуне Костельветрано в семье сицилийского мафиози Франческо Мессина Денаро, более известного как Дон Чиччо.

В 14 лет Маттео научился владеть оружием, а уже в 18 совершил свое первое из многих убийств. По оценкам, он убил не менее 50 человек.

"Я сам засыпал кладбище", - хвастался он. Он создал себе репутацию, убив соперника Винченцо Милаццо из Алькамо и задушив его девушку, которая была на третьем месяце беременности.

После естественной смерти своего отца в ноябре 1998 Маттео стал главным мандатом области, включая Кастельветрано и соседние города, тогда как Винченцо Вирга правил в городе Трапани и его окрестностях. После ареста Вирги в 2001 году Мессина Денаро возглавил мафию в Трапани. Говорят, он командовал примерно 900 мужчинами и реорганизовал 20 мафиозных семей в Трапани. Мафия Трапани считается твердым пьедесталом "Коза Ностры" и самой мощной, за исключением семей в Палермо.

Также он получал свои деньги из-за масштабного вымогательства, заставляя предприятия платить деньги за защиту. Участвовал в международной торговле наркотиками, якобы с кланом Кунтрера-Каруана, который привлекал внимание Федерального бюро расследований США (ФБР). Зарабатывал мафиози деньги через законный бизнес, у него были доли в сицилийской сети супермаркетов и владели большими оливковыми рощами. Участвовал в производстве оливкового масла в коррумпированном бизнесе, использовавшем дешевую африканскую рабочую силу.

В мае 2002 года Денаро был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, в результате чего 90 человек получили тяжелые ранения, а 10 погибли.

В 2006 году "Босс боссов" сицилийской мафии Бернардо Провензано по прозвищу "Трактор" был арестован и взят под стражу. Преемником Провензано мог стать один из трех высокопоставленных мафиозо – Сальваторе Ло Пикколо, Доменико Ракуглия или Маттео Мессина Денаро. Но в 2007 году Сальваторе Ло Пикколо также арестовали, а два года спустя и Доменико Ракуглия. Так Матео Мессина Денаро стал "крестным отцом" сицилийской мафии.

В 2010 году прошла крупная полицейская операция под названием "Голем-3", она стала продолжением следственных мероприятий, предпринятых еще в июне 2009 года с конечной целью захватить Маттео Мессину Денаро. В операции участвовало 200 сотрудников правопорядка, которым удалось арестовать 19 человек приближенных "крестного отца", среди них был и его брат Сальваторе.

Денаро имеет репутацию плейбоя-мафиозо любителя роскоши и ловеласа. В основном это дорогие спорт-кары Porsche, часы Rolex Daytona, солнечные очки Ray Ban и фирменная одежда от Джорджио Армани и Versace. Главным хобби Маттео есть компьютерные игры.

Матео Мессина Денаро входил в топ-10 самых разыскиваемых преступников по версии Forbs, и "прославился" своими жестокими убийствами, учитывая детей, и терактами в итальянских городах.

Как ранее сообщал UaPortal, босса итальянской мафии поймали с помощью Google Maps

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