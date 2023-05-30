В Израиле археологи обнаружили каменные погребальные сундуки 1850-летней давности с греческой надписью (фото)

Израильские археологи обнаружили каменные осуарии 1850-летней давности с греческой надписью. Небольшие погребальные сундуки были обнаружены на участке близ села Мешхед, расположенного к югу от Кафр-Канны в Галилее.

Команда была шокирована, обнаружив, что во время масштабных земляных работ почти полностью уничтожена могильная пещера древнеримского периода. Об этом сообщает Greekcitytimes.

Исследователи встретили высеченную в скале пещеру с девятью погребальными нишами, также поврежденную земляными работами. Внутри пещеры найдены три украшенных каменных осуария и фрагменты других сундуков.

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Осуарии были найдены пустыми, а не на своем первоначальном месте, что вызвало прямое подозрение, что пещера была недавно ограблена.

Осуарии – небольшие прямоугольные сундуки, вырезанные из мягкого известняка с плоскими подогнанными крышками – служили для вторичного захоронения человеческих костей, собранных после разложения тканей тела.

Обычай вторичного захоронения в каменных осуариях был еврейской практикой, которая использовалась в Иудее и Галилее в ранний римский период, примерно с первого века до нашей эры. Использование каменных осуариев продолжалось в Галилее в течение второго столетия нашей эры.

На стороне одного из осуариев было врезано могильное сооружение, которое по-гречески называлось мавзолеем или ивритом "нефеш". На другом гробу был вырезан круглый венок, в котором были просверлены отверстия – некоторые считали символом победы умершего над смертью.

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