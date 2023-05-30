В Ізраїлі археологи виявили кам'яні похоронні скрині 1850-річної давності з грецьким написом (фото)

Ізраїльські археологи виявили кам'яні осуарії 1850-річної давності з грецьким написом. Невеликі похоронні скрині були виявлені на ділянці поблизу села Мешхед, розташованого на південь від Кафр-Канни в Галілеї.

Команда була шокована, виявивши, що під час масштабних земляних робіт була майже повністю знищена могильна печера давньоримського періоду. Про це повідомляє Greekcitytimes.

Дослідники натрапили на висічену в скелі печеру з дев’ятьма поховальними нішами, також пошкоджену земляними роботами. Всередині печери знайдено три оздоблені кам'яні осуарії та фрагменти інших скринь.

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Осуарії були знайдені порожніми, а не на своєму початковому місці, що викликало безпосередню підозру, що печера була нещодавно пограбована.

Осуарії – невеликі прямокутні скрині, вирізьблені з м’якого вапняку з плоскими підігнаними кришками – служили для вторинного поховання людських кісток, зібраних після розкладання тканин тіла.

Звичай вторинного поховання в кам’яних осуаріях був єврейською практикою, яка використовувалася в Юдеї та Галілеї в ранній римський період, приблизно з першого століття до нашої ери. Використання кам’яних осуаріїв продовжувалося в Галілеї протягом другого століття нашої ери.

На боці одного з осуаріїв була врізана могильна споруда, що по-грецьки називалася мавзолеєм або івритом "нефеш". На іншій труні був вирізьблений круглий вінок, у якому були просвердлені отвори – дехто вважав символом перемоги померлого над смертю.

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